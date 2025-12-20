Torna l' incubo aviaria ancora un caso nel Ferrarese | via all' abbattimento di 26mila tacchini
Ancora un abbattimento massiccio di animali. E ancora ad Argenta. Dopo la notizia di poco meno di una decina di giorni fa relativa a circa 50mila capi colpiti dall’influenza, un’altra società agricola della zona è stata oggetto del provvedimento dell’Ausl. In questo caso, si parla di poco più di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: L’influenza aviaria torna a colpire nel Cremasco: oltre 60mila tacchini da abbattere. Un altro focolaio dopo quello nel Bresciano
Leggi anche: Nel Bresciano è arrivata l’aviaria: il primo focolaio scoperto a Seniga, sentenza di morte per 34mila tacchini
Torna l'incubo aviaria, ancora un caso nel Ferrarese: via all'abbattimento di 26mila tacchini; Scoperto un focolaio di aviaria in un allevamento del Ferrarese, coinvolti 50mila capi; Primo caso umano al mondo di influenza aviaria A(H5N5): conferma dagli Stati Uniti.
