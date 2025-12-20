Torna la Coppa dei club Sedici squadre al via
Dopo il bel successo di pubblico, e organizzativo, sta per tornare l’ "XI° Coppa dei Club Msp Italia" in Toscana che riparte in grande stile e con ben sedici squadre ai nastri di partenza. Un percorso reso possibile grazie alla stretta sinergia che si è creata tra Msp Italia, Toscana e Asd Padelmaniac, società pistoiese. "Questo connubio – dichiara Fabio Pientini, presidente di Msp Toscana – ha consentito di arrivare, in questa stagione, ad ottenere il record di iscrizioni. E’ un aspetto che ci gratifica particolarmente dal punto di vista istituzionale". Ben sei le province rappresentate: oltre a Pistoia (con Padelmaniac e la nuova struttura di Montale), ci saranno anche Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto e Firenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
