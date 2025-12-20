Torna in libertà il giovane lupo vittima di un incidente stradale
Arezzo, 20 dicembre 2025 – Lo rimetteranno in libertà dopo le cure presso la clinica veterinaria di piazza Andromeda, si sta riprendendo il giovane lupo che era rimasto ferito sul ciglio della strada in seguito all’incidente stradale avvenuto una settimana fa. L’animale si era scontrato con una macchina e non riusciva a rialzarsi. A dare l’annuncio è il Governatore della Toscana Eugenio Giani con un post su Instagram e una foto del grande carnivoro scattata subito dopo l’incidente, avvenuto nella mattina di sabato 14 dicembre a Castiglion Fiorentino. “Un giovane lupo, ferito da un incidente stradale, torna a vivere libero – scrive il Presidente della Toscana - Grazie alla segnalazione dei Carabinieri di Castiglion Fiorentino è stato subito preso in carico dal servizio di soccorso fauna del comprensorio di Arezzo, convenzionato con la Regione Toscana, e curato alla clinica veterinaria Andromeda. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Incidente stradale mortale, vittima una donna di 54 anni investita in viale Trento
Leggi anche: Incidente stradale mortale, vittima una donna di 53 anni investita in viale Trento
Lupo investito e salvato. Giani ringrazia la clinica: "Ora torna a vivere libero" - Ferito in un incidente a Castiglion Fiorentino: il giovane esemplare è già in forma. msn.com
Dopo la rottura, ho sposato potente freddo funzionario 12 anni più grande, che mi vizia con dolcezza
MAFIA E GIOCO D'AZZARDO “la piramide del gaming illegale”: torna in libertà l’unico della provincia di Foggia coinvolto. La soddisfazione del legale - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.