Arezzo, 20 dicembre 2025 – Lo rimetteranno in libertà dopo le cure presso la clinica veterinaria di piazza Andromeda, si sta riprendendo il giovane lupo che era rimasto ferito sul ciglio della strada in seguito all’incidente stradale avvenuto una settimana fa. L’animale si era scontrato con una macchina e non riusciva a rialzarsi. A dare l’annuncio è il Governatore della Toscana Eugenio Giani con un post su Instagram e una foto del grande carnivoro scattata subito dopo l’incidente, avvenuto nella mattina di sabato 14 dicembre a Castiglion Fiorentino. “Un giovane lupo, ferito da un incidente stradale, torna a vivere libero – scrive il Presidente della Toscana - Grazie alla segnalazione dei Carabinieri di Castiglion Fiorentino è stato subito preso in carico dal servizio di soccorso fauna del comprensorio di Arezzo, convenzionato con la Regione Toscana, e curato alla clinica veterinaria Andromeda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna in libertà il giovane lupo vittima di un incidente stradale

