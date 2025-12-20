Torna il presepe vivente di Camerano
Torna il presepe vivente di Camerano, un appuntamento tradizionale che si rinnova anche quest’anno. L’evento si svolgerà nelle giornate dell’1, 4 e 6 gennaio, a partire dalle 16. Un’occasione per riscoprire le atmosfere natalizie in un contesto suggestivo e autentico.
CAMERANO - Il Presepe Vivente di Camerano torna anche quest'anno, un evento che non puoi assolutamente perdere! Si svolgerà nelle giornate dell'1, 4 e 6 gennaio, dalle 16.00 alle 19.30. L'allestimento è curato dal Comitato Presepe, un gruppo affiatato di persone che, anno dopo anno, riesce a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Torna il presepe vivente all’eremo di Rotella
Leggi anche: Torna il presepe vivente a Oliveto
A Camerano torna il Presepe Vivente nel cuore del centro storico.
Il Presepe Vivente di Vejano torna a incantare la Tuscia: 26-28 dicembre e 6 gennaio - 28 dicembre e 6 gennaio a Veiano, nel cuore della Tuscia Viterbese ... lagone.it
Terrazzo, torna il presepe vivente con 80 figuranti - È stata presentata la 28esima edizione del presepe vivente di Terrazzo, appuntamento storico che trasforma il parco comunale ... veronaoggi.it
Natale nel quartiere Piano: torna il Presepe Vivente - Due giorni di musica, artigianato e atmosfere natalizie da non perdere Nell’ambito del programma natalizio “Ancona che brilla”, lungo Corso Carlo Alberto, nel quartiere Piano ad Ancona, sabato 20 dice ... youtvrs.it
Torna il bellissimo Presepe Vivente in stile Siciliano
Pietrasanta: Torna il presepe degli studenti - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.