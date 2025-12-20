Torna uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio nel territorio piceno. Dal 2 al 4 gennaio, a partire dalle 17, l’Eremo di San Francesco di Rotella ospiterà l’ottava edizione del Presepe Vivente, organizzato dalla Comunità dei Frati Discepoli di Maria di Nazareth con la preziosa collaborazione delle parrocchie di Castel di Croce e Castel San Pietro. L’iniziativa è stata presentata da Frà Renato e Frà Fabio, che hanno sottolineato il valore spirituale, culturale e comunitario di un evento ormai diventato una tradizione consolidata. Per tre giorni l’eremo cambierà volto, trasformandosi in una suggestiva Betlemme di duemila anni fa, capace di accogliere e coinvolgere centinaia di visitatori, attesi non solo dal territorio locale ma anche da fuori regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna il presepe vivente all’eremo di Rotella

