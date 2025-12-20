Torino scontri al corteo contro lo sgombero di Askatasuna Lancio di bottiglie contro la polizia idranti e lacrimogeni | La diretta
Massima allerta in città per la manifestazione indetta per protestare contro lo sgombero del centro sociale di Askatasuna. Blindati questura, caserme di carabinieri, Palazzo di Città e la palazzina di corso Regina Margherita che ospitava il centro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Askatasuna, il quartiere contro lo sgombero del centro sociale di Torino: “Perdiamo una risorsa”. Scontri con la polizia alla manifestazione
Sgombero Askatasuna, al via il corteo. Torino blindata per la manifestazione - Gli autonomi del centro sociale, dopo lo sgombero, hanno organizzato un corteo nel capoluogo piemontese, considerato a rischio per l'ordine pubblico. tg24.sky.it
Corteo Askatasuna, Torino blindata per la manifestazione dopo lo sgombero. Tajani: «Violenti figli di papà contro i figli del popolo» - Torino blindata per il corteo di Askatasuna dopo lo sgombero dello storico centro sociale. leggo.it
Sgomberato Askatasuna, oltre 600 persone in corteo: scontri in corso Regina, respinto con idranti il tentato ingresso nell'edificio - Sgomberato Askatasuna, interrotto il patto per regolarizzare lo storico centro sociale di corso Regina Margherita che, nel 2025, ha festeggiato i suoi 29 anni. torinotoday.it
Torino, ancora tensione al corteo di Askatasuna dopo lo sgombero: lacrimogeni e idranti in Vanchigli
Si temono nuovi scontri a Torino. Il ritrovo sarà alle 14.30 davanti a Palazzo Nuovo, blindati e prefettura pronti a protezione dei luoghi sensibili. In arrivo attivisti da tutta Italia - facebook.com facebook
Torino, allarme sicurezza per il corteo Askatasuna: “Rischio scontri elevato” x.com
