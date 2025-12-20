Torino scontri al corteo Askatasuna | 7 agenti feriti | Idranti in azione e lancio di lacrimogeni

Alcune persone con il volto coperto hanno tentato di forzare il dispositivo delle forze dell'ordine che hanno risposto caricando i manifestanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, scontri al corteo Askatasuna: 7 agenti feriti | Idranti in azione e lancio di lacrimogeni Leggi anche: Torino, scontri al corteo contro lo sgombero di Askatasuna. Lancio di bottiglie contro la polizia, idranti e lacrimogeni | La diretta Leggi anche: Scontri a Udine al corteo Pro Pal per Italia-Israele: usati idranti e lacrimogeni, feriti due giornalisti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Torino, allarme sicurezza per il corteo Askatasuna: “Rischio scontri elevato”; Sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: corteo e scontri con la polizia, dieci agenti feriti; Sgomberato Askatasuna, Lo Russo interrompe il patto: scontri con la polizia, dieci agenti feriti. VIDEO | A Torino guerriglia al corteo per Askatasuna: 4.000 in strada; idranti, fuochi d’artificio e scontri con la polizia - Dall'avvio pacifico con famiglie e bambini al tentativo degli incappucciati sfondare il blocco della polizia: manganellate, idranti, caos in corso Regina Margherita ... dire.it

Sgombero Askatasuna, in corso corteo a Torino. Scontri tra manifestanti e polizia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sgombero Askatasuna, in corso corteo a Torino. tg24.sky.it

A Torino ci sono scontri tra la polizia e alcuni manifestanti del corteo per il centro sociale Askatasuna - A Torino ci sono scontri tra la polizia e alcuni manifestanti che stanno partecipando al corteo di protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto giovedì. ilpost.it

Torino, duri scontri al corteo dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La polizia aziona idranti e lancia lacrimogeni, i manifestanti lanciano oggetti e incendiano cassonetti. Diecimila in piazza per i promotori, 3000 per la Questura - facebook.com facebook

Scontri al corteo per lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino. In prossimità del centro sociale sgomberato la polizia ha attivato degli idranti per tentare di tenere lontani i manifestanti che si sono avvicinati. A un secondo idrante con lancio di lacrimo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.