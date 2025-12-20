Torino la partenza pacifica del corteo per Askatasuna
Partenza pacifica per la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: oltre 2mila le persone presenti. Durante il corteo, invece, qualche momento di tensione con la polizia, con un gruppo di persone incappucciate che ha cercato di sfondare il cordone degli agenti. Al lancio di bottiglie e oggetti, le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Askatasuna, corteo da bollino rosso a Torino: città blindata per la manifestazione dopo lo sgombero del centro sociale
Leggi anche: Torino blindata per il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. «Duemila in piazza» | La diretta video
Torino, scontri al corteo Askatasuna: idranti in azione e lancio di lacrimogeni.
Sgombero Askatasuna, in corso corteo a Torino. Scontri tra manifestanti e polizia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sgombero Askatasuna, in corso corteo a Torino. tg24.sky.it
Partito il corteo a Torino contro sgombero di Askatasuna, ‘Guai a chi ci tocca’ - "Andiamo avanti fino alla vittoria sempre dalla parte dell'Askatasuna". espansionetv.it
Askatasuna, corteo a Torino contro lo sgombero: "Guai a chi ci tocca" - LIVEBLOG - Spunta la scritta contro l'assessore alle politiche sociali: 'Marrone datte fuoco'. ansa.it
