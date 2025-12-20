Torino ha una nuova testata digitale | online Torinoplus

È online Torino.plus, la nuova testata giornalistica digitale dedicata a Torino e alla sua provincia, pensata per valorizzare il territorio attraverso un racconto contemporaneo che intreccia cultura, innovazione, lavoro, tecnologia, lifestyle e turismo. Claudio Pasqua, attraverso un post su Facebook, ha sottolineato gli obiettivi della testata: diventare un punto di riferimento autorevole e dinamico per chi vive, lavora o investe a Torino, dando voce alle eccellenze locali, ai progetti innovativi, alle imprese, ai professionisti e alle istituzioni culturali. La testata si propone di raccontare le trasformazioni economiche e produttive del territorio, le opportunità legate a lavoro, formazione e nuove professioni, l’innovazione tecnologica e la ricerca, il fermento culturale e artistico, lo stile di vita, il turismo e la qualità urbana, con un approccio moderno, multicanale e orientato al futuro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Torino ha una nuova testata digitale: online Torino.plus

Leggi anche: Rocco Casalino molla il M5s per Andrea Iervolino, dirigerà una nuova testata online: “No al giornalismo partigiano”

Leggi anche: Torino-Liverpool, nuova rotta Ryanair: salgono a 7 gli aeroporti del Regno Unito collegati direttamente a Torino

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Torino.plus: la nuova testata giornalistica digitale per Torino e provincia; Da Torino al mondo, le radici de nei sogni di Frassati; Cosa sta succedendo dentro alla Stampa e a Repubblica; Dopo trent’anni Torino ha il nuovo Piano Regolatore.

Torino, svolta clamorosa: Petrachi torna e Vagnati esonerato - Svolta nel Torino: esonerato Davide Vagnati, torna Gianluca Petrachi alla guida dell’area tecnica. europacalcio.it