Torino corteo contro sgombero centro sociale Askatasuna manifestanti lanciano pietre contro polizia e incendiano cassonetti
I manifestanti hanno lanciato verso la polizia pietre, fuochi d'artificio accesi, bottiglie e vernice. Inoltre hanno incendiato cassonetti della spazzatura, improvvisando barricate A Torino è in corso il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La tensione è presto salita dopo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
