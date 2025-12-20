Torino corteo contro sgombero centro sociale Askatasuna manifestanti lanciano pietre contro polizia e incendiano cassonetti - DIRETTA
I manifestanti hanno lanciato verso la polizia pietre, fuochi d'artificio accesi, bottiglie e vernice. Inoltre hanno incendiato cassonetti della spazzatura, improvvisando barricate A Torino è in corso il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La tensione è presto salita dopo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
