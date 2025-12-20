Torino corteo contro sgombero centro sociale Askatasuna manifestanti lanciano pietre contro polizia e incendiano cassonetti 9 agenti feriti

A Torino, si è svolto un corteo di protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Durante l’evento, alcuni manifestanti hanno lanciato pietre, incendiato cassonetti e acceso fuochi d’artificio, provocando il ferimento di nove agenti di polizia. La situazione ha evidenziato tensioni tra partecipanti e forze dell’ordine, rendendo necessario l’intervento delle forze di sicurezza.

I manifestanti hanno lanciato verso la polizia pietre, fuochi d'artificio accesi, bottiglie e vernice. Inoltre hanno incendiato cassonetti della spazzatura, improvvisando barricate A Torino è in corso il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La tensione è presto salita dopo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

