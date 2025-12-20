Torino corteo Askatasuna si chiude con scritte proiettate sui palazzi

Il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna si è concluso in piazza Gran Madre, di fronte alla chiesa. Durante la manifestazione, sono state proiettate scritte sui palazzi circostanti. La manifestazione ha attirato diverse persone, che hanno espresso il loro dissenso in modo pacifico. La situazione si è conclusa senza incidenti, lasciando spazio a un dialogo tra le parti coinvolte.

(LaPresse) Si è concluso in piazza Gran Madre, davanti alla chiesa, il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno annunciato le prossime iniziative, rilanciando un calendario di mobilitazioni. Il 31 dicembre è prevista una nuova manifestazione per le strade della città, mentre il 17 gennaio è in programma un'assemblea nazionale sempre a Torino. Il 31 gennaio è invece prevista una manifestazione definita "nazionale" dagli antagonisti, che torneranno così a scendere in piazza nel capoluogo piemontese. Nella fase finale del corteo alcuni manifestanti hanno proiettato luci sui palazzi di piazza Gran Madre, con scritte provocatorie come: "Sbirri di merd*", "Meloni dimettiti" e "Aska libera".

VIDEO | A Torino guerriglia al corteo per Askatasuna: 4.000 in strada; idranti, fuochi d’artificio e scontri, 9 poliziotti feriti - Dall'avvio pacifico con famiglie e bambini al tentativo degli incappucciati sfondare il blocco della polizia: manganellate, idranti, caos in corso Regina Margherita ... dire.it

Askatasuna, corteo a Torino contro lo sgombero: "Guai a chi ci tocca" - LIVEBLOG - Spunta la scritta contro l'assessore alle politiche sociali: 'Marrone datte fuoco'. ansa.it

Guerriglia in corso Regina Margherita a Torino nel pomeriggio di sabato 20 dicembre. Dopo il tentativo del corteo a sostegno dell'Askatasuna di sfondare il cordone di polizia e i primi scontri tra antagonisti e agenti, la situazione è degenerata. - facebook.com facebook

Torino, cassonetti in fiamme come barriere al corteo per Askatasuna x.com

