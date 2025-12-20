Torella dei Lombardi coppia fermata con patente falsa e soldi contraffatti

“Spendita e introduzione di monete falsificate”, “Guida senza patente” e “Falsità materiale commessa da privato”: sono i reati di cui dovranno rispondere a vario titolo una coppia di coniugi della provincia di Avellino, di 36 anni l’uomo e 21 la donna, già noti alle Forze dell’Ordine, denunciati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

