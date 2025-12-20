Bergamo. Per la città l’appuntamento, anche sul piano culturale, era cruciale. Il rinvio dell’inaugurazione della nuova Gamec a data da destinarsi dopo l’annunciata risoluzione del contratto tra Comune e impresa affidataria dei lavori inizia ad assumere le sembianze di un fragoroso fallimento. “Paradossalmente, sembra di assistere ad un film già visto – osserva Fernando Noris, direttore de La Rivista di Bergamo e una delle voci culturali più autorevoli in città -. Anche per la riqualificazione dell’Accademia Carrara erano serviti sette anni, con tempi dilatati e ostacoli ad ogni passaggio”. Le incognite sulla programmazione musale del 2026 sono molte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Italia, bruttissime notizie: non solo il tonfo di San Siro, gli azzurri crollano anche nel Ranking FIFA. La posizione

Leggi anche: Juve, Spalletti non è solo: testa a testa per l’eredità di Tudor

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tonfo Gamec, Noris: Bergamo non è solo artificiosità, un bambino sopra la testa di Garibaldi.

Bergamo, aprono gli Orti di San Tomaso. Inaugurato il passaggio ciclopedonale tra parco Suardi e GAMeC - Inaugurato questa mattina il nuovo collegamento tra Parco Suardi e la GAMeC che permette di scoprire l’area degli storici Orti di San Tomaso. bergamo.corriere.it

Bergamo, con la GAMeC anche Cattelan pensa come una montagna - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo presenta il quarto ciclo di Il Biennale delle Orobie - quotidiano.net

Bergamo, approvato il progetto esecutivo della nuova piazza della futura Gamec - La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo della nuova piazza Tiraboschi, inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2025- bergamo.corriere.it