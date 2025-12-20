' Tombola! una questione di numeri' al Teatro al Parco

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Debutto nazionaledi e con Ilaria Margherita Pastore e Tiziana Francesca VaccaroRegia Tommaso FranchinScene Alessia Bussiniproduzione Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciole e Sciara Progetticon il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di ParmaQuanto. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: 'Tombola! una questione di numeri' al Teatro al Parco

Leggi anche: 'Tombola! una questione di numeri' il 19 dicembre al Teatro al Parco

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Spettacolo 'Tombola' a Parma: premi e divertimento al Teatro Al Parco; PARMA: PRESENTATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI NATALIZI IN CITTA’.

tombola questione numeri teatro'Tombola! una questione di numeri' al Teatro al Parco - E se non fosse sempre necessario arrivare fino in fondo? parmatoday.it

Spettacolo 'Tombola' a Parma: teatro e giochi al Teatro Al Parco - Premi e novità per gli amanti del teatro e dei ... mentelocale.it

Tombola Scostumata e avanspettacolo al Teatro Bracco di Napoli - Partecipa alla Festa di Natale con Tombola Scostumata e avanspettacolo live a Napoli, Teatro Bracco. mentelocale.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.