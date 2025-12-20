' Tombola! una questione di numeri' al Teatro al Parco

Debutto nazionaledi e con Ilaria Margherita Pastore e Tiziana Francesca VaccaroRegia Tommaso FranchinScene Alessia Bussiniproduzione Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciole e Sciara Progetticon il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di ParmaQuanto.

