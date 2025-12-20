Toirano e i 180 presepi nei caruggi | viaggio nel borgo ligure dove il Natale è tradizione viva

Tra le pieghe dell’entroterra savonese, dove le montagne calcaree della Val Varatella digradano verso il mare, esiste un luogo in cui dicembre non è semplicemente un mese del calendario. È un’esperienza sensoriale, un viaggio nel tempo, un rituale collettivo che trasforma ogni angolo, ogni portone, ogni finestra in un frammento di storia sacra. Toirano, borgo medievale di tremila anime incastonato a pochi chilometri dalla costa, diventa durante le festività natalizie il più straordinario museo diffuso del presepe in Italia, con oltre 180 rappresentazioni della Natività disseminate nei caruggi del centro storico e nelle frazioni di Barescione e Dari. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

