toghe ideologiche e sentenze requiem

La sentenza che ha scagionato il vicepremier Matteo Salvini dall'oscena e ingiusta accusa di sequestro di persona per i 147 migranti lasciati a bordo della Open Arms sarà la pietra miliare della nuova giurisprudenza Ue in materia di immigrazione, perché sancisce il diritto di un Paese a dire "no" al traffico di clandestini destinati naturalmente ad altri Paesi. Inutile girare la frittata: le tensioni pro Pal, l'offensiva del jihadismo in Europa e le crescenti tensioni sociali in Italia nascono e si nutrono di innocenti clandestini, sparati in mare dal spietate organizzazioni criminali e mafiose, dentro i quali si annida chi vuole distruggere l'Occidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

