TNA | Gli Hardys vincono la PWI Top Tag Team 2025 sono il miglior team dell’anno

Un po’ a sorpresa, gli Matt e Jeff Hardy hanno conquistato l’ambito PWI 100, la top list dedicata ai tag team che classifica ogni anno il premio come miglior tag team del mondo. Per gli Hardy è stato un anno di vittorie, con titoli conquistati in TNA, WWE, HOG e anche altre compagnie minori. In seconda posizione gli Hurt Syndacate che hanno detenuto per qualche mese il titolo AEW e le Wing?Gori della Stardom. Completano la top 5 Los Hermanos Chavez del CMLL e gli Street Profits della WWE, in una classifica che appare molto eterogenea ma anche priva degli abituali grandi nomi di AEW e WWE che quest’anno evidentemente hanno faticato a stabilire un lungo periodo di dominio nella loro categoria che potesse aiutarli a sostenere la loro candidatura. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

