L'attore è stato coinvolto dal misterioso rapper, la cui identità è ancora avvolta nel mistero, nella realizzazione di un nuovo brano. Timothée Chalamet, dopo molte ipotesi e teorie condivise online, è apparso in un video del rapper EsDeeKid, un artista di Liverpool la cui identità è ancora avvolta dal mistero. I due artisti hanno collaborato in occasione del brano e del video di 4 Raws Remix, svelato nella giornata di ieri. Il video con il rapper In passato Timothée Chalamet ha parlato spesso della sua passione per la musica rap e la presunta somiglianza con EsDeeKid aveva portato molti fan a pensare che si trattasse di un alter ego usato dall'attore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Timothée Chalamet e il rapper EsDeeKid cantano e recitano insieme in un video musicale

Leggi anche: Timothée Chalamet è il rapper EsDeeKid?

Leggi anche: Is Timothée Chalamet the rapper EsDeeKid? A rigorous journalistic investigation

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

EsDeeKid è Timothée Chalamet? La risposta enigmatica della star di Dune | Tutto sarà rivelato; Timothée Chalamet ha attirato l’attenzione con la giacca Marty Supreme divenuta una delle tendenze della stagione.

Timothèe Chalamet ha parlato per la prima volta del rapper in maschera che tutti credono sia lui: «Tutto sarà rivelato a tempo debito» - L'ipotesi si fa sempre più concreta: sotto il passamontagna di EsDeeKid potrebbe esserci davvero l'attore di Marty Supreme ... vanityfair.it