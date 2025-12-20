Tim vince in Cassazione | il governo deve pagare oltre 1 miliardo per il canone del 1998

Tim convince la Cassazione sul ricorso da un miliardo per il canone - La Corte di Cassazione ha sciolto i suoi dubbi e, secondo indiscrezioni, si sarebbe espressa a favore di Tim sul ricorso per la restituzione di un canone da oltre 1 miliardo di euro, versato nel 1998 ... ansa.it

Il governo dovrà pagare oltre un miliardo a Tim per un canone del 1998, la decisione della Cassazione: cosa è successo - Dopo 27 anni, i giudici hanno dato ragione alla compagnia telefonica: il canone di 500 milioni di euro non era dovuto. msn.com

La sentenza Il vicepremier vince in Cassazione: «Difendere i confini non è reato». La destra esulta e pensa al referendum sulla riforma della giustizia. Meloni affonda il colpo anche sull’imam di Torino e sui centri in Albania - facebook.com facebook

Open Arms, definitiva l'assoluzione per Salvini: lo hanno deciso i giudici della quinta sezione della Cassazione. Fatti, reazioni e polemiche. La nota di @PaolaSacchi3 x.com

