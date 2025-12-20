Tim vince in Cassazione | il governo deve pagare oltre 1 miliardo per il canone del 1998

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I giudici hanno dato ragione alla compagnia telefonica dopo 27 anni: il canone di 500 milioni di euro non era dovuto e ora, tra rivalutazioni e interessi, il governo dovrà restituire oltre un miliardo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

