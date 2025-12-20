Tifosi del Napoli bloccati al rientro da Riad la Lega si scusa | promessi rimborsi e biglietti omaggio

A causa di problemi burocratici, più di cento tifosi del Napoli sono stati temporaneamente bloccati a Capodichino durante il rientro da Riad dopo la Supercoppa Italiana. La Lega ha riconosciuto l’inconveniente e si è scusata, annunciando promessi rimborsi e biglietti omaggio come misura di risarcimento.

