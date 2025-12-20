Thiago Silva torna in Europa | la firma è ufficiale

Un campione che ha visto tutto torna dove contano i dettagli: l’Europa. Non per salutare da lontano, ma per incidere ancora, contro il tempo e le previsioni. Thiago Silva e il ritorno in Europa. A 41 anni, Thiago Silva non cerca passerelle. Cerca la partita che ti mette alla prova ogni tre giorni. Il ritmo di chi vuole ancora misurarsi con i migliori. Lascia la Fluminense, dopo due stagioni dense e sentite, e imbocca di nuovo la strada verso nord. Il corpo parla, il piede c’è, la lettura resta il suo superpotere. È questo il punto di partenza. Il Milan e la valutazione del profilo di Silva. Nel frattempo, un’altra idea era circolata. 🔗 Leggi su Serieanews.com

