Thiago Silva torna a giocare in Europa. Il difensore brasiliano, reduce dall’esperienza al Fluminense, ha firmato un contratto con il Porto valido fino al termine della stagione, con opzione per un’ulteriore annata. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal club portoghese attraverso il profilo X. Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós? #SeguimosJuntos pic.twitter.comxCQOYtnuob — FC Porto (@FCPorto) December 20, 2025 Per Thiago Silva si tratta di un ritorno nel calcio europeo dopo una carriera di altissimo livello, segnata dalle esperienze con Milan e Paris Saint-Germain, oltre a numerosi successi internazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Thiago Silva torna in Europa, il difensore brasiliano firma con il Porto

