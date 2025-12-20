Thiago Silva torna a giocare in Europa a 41 anni è ufficiale | Grazie Francesco Farioli
Thiago Silva ha firmato col Porto di Francesco Farioli: contratto di 6 mesi con opzione per un'altra stagione. A 41 anni la carriera del difensore brasiliano ex Milan è tutt'altro che finita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Thiago Silva torna in Europa ma non al Milan, accordo raggiunto e niente Italia: si tratta di un ritorno, dove giocherà e i dettagli del contratto - Niente Milan e Fiorentina per il difensore brasiliano, che torna in Portogallo: contratto fino al 2026 con opzione con i Dragoes dell'allenatore italiano Farioli. msn.com
Thiago Silva torna a giocare in Europa - Il difensore brasiliano, 41 anni, reduce dall'avventura con la Fluminense, è diventato un nuovo giocatore del ... tuttojuve.com
Thiago Silva torna in Europa: niente Milan, ecco dove andrà - Il Porto ha pesantemente accelerato le operazioni, portandosi in una posizione di netto ... sportmediaset.mediaset.it
Sfumato Thiago Silva, ma ci sono altri due nomi caldi per la difesa di Max Allegri Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe nel mirino Niklas Süle e Axel Disasi Il primo, difensore del Borussia Dortmund, ha il contratto in scaden - facebook.com facebook
Ordine spiega cosa serve a questo Milan: "Un difensore, che non sarà Thiago Silva, e un difensore" x.com
