Thiago Silva torna a giocare in Europa a 41 anni è ufficiale | Grazie Francesco Farioli

Thiago Silva ha firmato col Porto di Francesco Farioli: contratto di 6 mesi con opzione per un'altra stagione. A 41 anni la carriera del difensore brasiliano ex Milan è tutt'altro che finita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Thiago Silva lascia il Fluminense ma non il calcio: ora Premier o... Milan?; Thiago Silva pronto a lasciare il Fluminense e il Brasile: possibile un suo ritorno al Milan già a gennaio?; Thiago Silva, l’ultima sfida: Allegri apre al ritorno al Milan; Thiago Silva dice addio al Fluminense, a 41 anni ha ancora due sogni nel cassetto: Milan e Mondiali.

