Theo Hernandez su Inzaghi | Mi ha detto di andare a vincere insieme Lo chiamano demone ma…

Theo Hernandez. Lontano da Milano ma sempre al centro delle attenzioni, Theo Hernandez ha raccontato alla Gazzetta dello Sport i primi mesi della sua nuova avventura in Arabia Saudita. L’ex terzino del Milan ha spiegato senza esitazioni di sentirsi pienamente soddisfatto della scelta fatta, descrivendo Riad come una città in cui si vive molto bene e sottolineando come il trasferimento rappresenti, per lui, la decisione migliore possibile in questa fase della carriera. Alla domanda su come sia la quotidianità nella capitale saudita, Theo non ha nascosto l’entusiasmo: “ Da dio. È stata la scelta migliore “, ha raccontato, aggiungendo però con ironia anche l’unico aspetto negativo della città: “ L’unico neo è il traffico: tremendo “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

