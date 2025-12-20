Theo Hernandez si toglie più di un sassolino | Dopo l’addio di Maldini tutto è peggiorato non sarei mai andato via dal Milan Finché ci saranno certe persone in società non tornerò!

Theo Hernandez, ex terzino del Milan ora all’Al Nassr, si è voluto togliere qualche sassolino dopo l’addio ai rossoneri. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez – ora all’Al Nassr – non si è risparmiato nei confronti del suo ex club, il Milan. Le parole del terzino, accostato anche al calciomercato Juve nei mesi scorsi. L’INTERVISTA COMPLETA A THEO HERNANDEZ Ha incontrato il Milan? « Sì, prima della sfida col Napoli. Non ero riuscito ad abbracciarli tutti quando me ne sono andato. Mi spiace per la sconfitta. Ho fatto i complimenti a Bartesaghi e abbracciato Modric: un genio assoluto ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

