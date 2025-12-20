Theo Hernandez si toglie più di un sassolino | Dopo l’addio di Maldini tutto è peggiorato non sarei mai andato via dal Milan Finché ci saranno certe persone in società non tornerò!

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Theo Hernandez, ex terzino del Milan ora all’Al Nassr, si è voluto togliere qualche sassolino dopo l’addio ai rossoneri. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez – ora all’Al Nassr – non si è risparmiato nei confronti del suo ex club, il Milan. Le parole del terzino, accostato anche al calciomercato Juve nei mesi scorsi. L’INTERVISTA COMPLETA A THEO HERNANDEZ Ha incontrato il Milan?  « Sì, prima della sfida col Napoli. Non ero riuscito ad abbracciarli tutti quando me ne sono andato. Mi spiace per la sconfitta. Ho fatto i complimenti a Bartesaghi e abbracciato Modric: un genio assoluto ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

theo hernandez si toglie pi249 di un sassolino dopo l8217addio di maldini tutto 232 peggiorato non sarei mai andato via dal milan finch233 ci saranno certe persone in societ224 non torner242

© Juventusnews24.com - Theo Hernandez si toglie più di un sassolino: «Dopo l’addio di Maldini tutto è peggiorato, non sarei mai andato via dal Milan. Finché ci saranno certe persone in società, non tornerò!»

Leggi anche: Hernandez: “Io dal Milan non me ne sarei mai andato. La mia priorità era quella di rimanere. Inzaghi? Ecco come mi ha convinto»

Leggi anche: Milan, Theo: “Dopo Maldini tutto è cambiato in peggio. Avrei meritato un trattamento migliore”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Theo Hernandez dice addio al Milan: «Vado via a testa alta». La frecciatina ai dirigenti e il commento di Maldini - Ora è ufficiale: Theo Hernandez, dopo sei stagioni al Milan, lascia i rossoneri e passa per 25 milioni di euro all'Al Hilal, in Arabia Saudita, dove sarà allenato da Simone Inzaghi. leggo.it

Frecciatina di Theo Hernandez ai dirigenti del Milan: cosa ha scritto nel messaggio di addio - Ora è ufficiale: Theo Hernandez, dopo sei stagioni al Milan, lascia i rossoneri e passa per 25 milioni di euro all'Al Hilal, in Arabia Saudita, dove sarà allenato da Simone Inzaghi. ilmattino.it

Theo Hernández: “Il Milan è sempre stata la mia priorità ma alcune recenti decisioni non mi rispecchiano più” - Dopo il saluto del Milan a Theo Hernández arriva anche il messaggio di addio del terzino ai rossoneri. gianlucadimarzio.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.