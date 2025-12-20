Theo Hernandez si racconta | Addio ai rossoneri? La mia priorità assoluta era rimanere al Milan Sulla trattativa con il Como
Theo Hernandez rompe il silenzio: le prime parole sull’addio al Milan nell’intervista alla Gazzetta dello Sport In un’intervista esclusiva concessa alla Gazzetta dello Sport da Riad, Theo Hernandez è tornato a parlare per la prima volta del suo turbolento addio al Milan. Il terzino francese, oggi all’Al-Nassr guidato da Simone Inzaghi, ha ricostruito i passaggi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Hernandez: “Io dal Milan non me ne sarei mai andato. La mia priorità era quella di rimanere. Inzaghi? Ecco come mi ha convinto»
Leggi anche: Ex Milan, Theo Hernandez: “L’addio di Maldini? Mi sono sentito spaesato”
Theo Hernandez rompe il silenzio: l’addio al Milan, Riad, Maldini e le ferite mai guarite; Theo racconta: Alcuni mi spingevano a restare, ma quando un dirigente minaccia di mettermi fuori rosa...; Milan, Theo Hernandez: “Non volevo andare via. Quello che hanno detto su di me è falso”; Milan Theo Hernandez | Non volevo andare via Quello che hanno detto su di me è falso.
Theo Hernandez e l’addio al Milan: parole dure, milanismo smarrito - Theo Hernandez racconta l’addio al Milan: errori, delusioni e la mancanza di milanismo che ha segnato la rottura definitiva. europacalcio.it
Theo racconta: "Alcuni mi spingevano a restare, ma quando un dirigente minaccia di mettermi fuori rosa io che posso fare?" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino del Milan Theo Hernandez è tornato per la prima volta a parlare del suo doloroso addio al club rossonero, avvenuto ... milannews.it
Theo si racconta: "A parte Ibra la mancanza di milanismo si sente. Tornare? No finché ci sono certe persone" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino del Milan Theo Hernandez è tornato per la prima volta a parlare del suo doloroso addio al club rossonero, avvenuto ... milannews.it
Theo Hernandez dice tutto sul suo addio al Milan a La Gazzetta dello Sport: “Quando sono arrivato c’erano Massara, Boban e Maldini, il mio idolo. Ibra è un top, ma dopo Paolo è cambiato tutto in peggio. Avrei meritato un trattamento migliore. Non me l’aspett - facebook.com facebook
Theo Hernandez: “Dopo Atalanta-Milan Pioli ci rivoltò come un calzino. Lo scudetto è nato li” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.