Theo Hernandez | Non volevo lasciare il Milan Io e Calabria andammo a Milanello con la maglia di Maldini a qualcuno non piacque

L’ex calciatore del Milan, ora all’Al Hilal, Theo Hernandez ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove smentisce le notizie uscite sulle modalità del suo addio in rossonero. L’intervista di Theo Hernandez. Come l’ha convinta Inzaghi? «Mi ha detto: ‘Andiamo a vincere insieme?’. So che all’Inter lo chiamavano ‘demone’. In campo una persona, fuori un’altra: un gentleman. Ogni tanto mi ha fatto qualche battuta sul fatto che l’anno scorso gli ho fatto perdere la Supercoppa qui a Riad, ma anche lo staff mi ricorda i derby o i duelli con Dumfries.» Ha incontrato il Milan? «Sì, prima della partita con il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

