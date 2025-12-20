Theo Hernandez | Non volevo andare via Quello che hanno detto su di me è falso
Dopo il suo addio ai colori rossoneri, l'ex calciatore del Milan Theo Hernandez è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, alla quale ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti: dalla ita in Arabia, al trattamento di Furlani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Parla Theo: Dette bugie su di me. Non volevo lasciare il Milan. A qualcuno diede fastidio che....
Parla Theo: "Dette bugie su di me. Non volevo lasciare il Milan. A qualcuno diede fastidio che..." - L'ex rossonero gioca ora in Arabia Saudita all'Al Hilal: "Non ho mai chiesto cifre esorbitanti per il rinnovo né spinto per la cessione, tutto falso. msn.com
Theo Hernandez e l'addio al Milan: "Alcune decisioni non rispecchiano i miei valori". La risposta di Maldini - Non manca un po' di amarezza in Theo Hernandez che, dopo una stagione difficile, lascia il Milan per andare nell'Al- corrieredellosport.it
Theo, schiaffi al Milan: "Non avete valori né ambizioni, via per colpa vostra". E Maldini commenta - Il terzino francese, arrivato in rossonero nel 2019, è stato tra i grandi protagonisti dello scudetto conquistato nel 2022. tuttosport.com
In estate abbiamo elogiato il suo operato sul mercato per quanto riguarda le cessioni. Thiaw, Reijnders, Emerson Royal, Theo Hernandez e Musah sono stati venduti ad un prezzo favorevole per le casse del Milan. Non possiamo dire lo stesso per quanto - facebook.com facebook
#MilanSassuolo 2-2: Bartesaghi alla Theo Hernandez non basta, Laurientè cambia la partita [ @SimoneGambino] x.com
