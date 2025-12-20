Theo Hernandez | Non volevo andare via Quello che hanno detto su di me è falso

Theo Hernandez e l'addio al Milan: "Alcune decisioni non rispecchiano i miei valori". La risposta di Maldini - Non manca un po' di amarezza in Theo Hernandez che, dopo una stagione difficile, lascia il Milan per andare nell'Al- corrieredellosport.it

Theo, schiaffi al Milan: "Non avete valori né ambizioni, via per colpa vostra". E Maldini commenta - Il terzino francese, arrivato in rossonero nel 2019, è stato tra i grandi protagonisti dello scudetto conquistato nel 2022. tuttosport.com

In estate abbiamo elogiato il suo operato sul mercato per quanto riguarda le cessioni. Thiaw, Reijnders, Emerson Royal, Theo Hernandez e Musah sono stati venduti ad un prezzo favorevole per le casse del Milan. Non possiamo dire lo stesso per quanto - facebook.com facebook

#MilanSassuolo 2-2: Bartesaghi alla Theo Hernandez non basta, Laurientè cambia la partita [ @SimoneGambino] x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.