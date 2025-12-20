Theo Hernandez | Dopo Atalanta-Milan Pioli ci rivoltò come un calzino Lo scudetto è nato li

Theo Hernandez, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della sua esperienza con l’allenatore Stefano Pioli. Ha ricordato un episodio significativo durante Atalanta-Milan e ha sottolineato come quell’incontro abbia rappresentato un punto di svolta, affermando che lo scudetto è nato proprio lì. Theo Hernandez: “Dopo Atalanta-Milan Pioli ci rivoltò come un calzino. Lo scudetto è nato lì”.

Milan, Theo Hernandez: "La mia priorità era restare, dopo Maldini è cambiato tutto in peggio" - Sono passati cinque mesi da quando Theo Hernandez ha lasciato il Milan per accasarsi all'Al- msn.com

MILANISMO Theo Hernandez sul Milan: “La mancanza di milanismo si sente. Tornare? No finché ci sono certe persone” - Il giocatore parla per la prima volta dopo l’addio, avvenuto in circostanze complesse e controvoglia, dopo sei stagioni ... statoquotidiano.it

Theo: A parte Ibra la mancanza di milanismo si sente. Tornare? No finché ci sono certe persone

Theo Hernandez dice tutto sul suo addio al Milan a La Gazzetta dello Sport: “Quando sono arrivato c’erano Massara, Boban e Maldini, il mio idolo. Ibra è un top, ma dopo Paolo è cambiato tutto in peggio. Avrei meritato un trattamento migliore. Non me l’aspett - facebook.com facebook

Theo #Hernandez: “La mia priorità era il #Milan. Ho salutato tutti, ma #Furlani non si è fatto vedere” x.com

