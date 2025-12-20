The Voice Senior vince Francesco De Siena | Chi è e cosa ha fatto prima della finale
La sesta edizione di The Voice Senior si è chiusa con un finale carico di emozione, musica e una lunga ovazione che ha accompagnato l’ultimo verdetto della stagione. Dopo settimane di esibizioni, storie personali e percorsi artistici intensi, il pubblico di Rai1 ha scelto il volto e la voce che più di tutti hanno saputo lasciare il segno, premiando un cammino costruito passo dopo passo, senza scorciatoie, davanti alle telecamere e soprattutto davanti al pubblico a casa. La finalissima si è aperta con una performance che ha subito imposto il tono della serata. A rompere il ghiaccio è stato Francesco De Siena, 60 anni, salentino, che ha scelto di affidarsi alle note di “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
