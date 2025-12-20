The Voice Senior più di 3 milioni per la finale | Rai 1 vince la prima serata con il 22,7% di share

(Adnkronos) – Il finale di 'The Voice Senior' su Rai 1 ha vinto la prima serata di ieri, 19 dicembre, con il 22,7% di share. Il talent show condotto da Antonella Clerici ha incollato allo schermo 3.036.000 telespettatori. Su Canale 5 la soap 'Io sono Farah' è stata vista da 1.911.000 telespettatori, pari al 14,7%.

