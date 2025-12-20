The Voice Senior la verità sul vincitore | altro che sconosciuto ecco dove l’avete già visto
Il vincitore di The Voice Senior è il salentino Francesco De Siena: ripercorrendo la sua carriera si scopre un passato molto interessante. Francesco De Siena, musicista e cantante di Morciano di Leuca, nel basso Salento, è il vincitore dell’ultima edizione di The Voice Senior, un programma che è sicuramente qualcosa di più di un talent show, perché chi vi partecipa magari in passato, per vari motivi, il talento ha già dimostrato di averlo, eccome. Nel caso specifico del vincitore di quest’anno, risulta già interessante la poca differenza di età con il suo coach, Nek, e i percorsi che spesso si sono lambiti a inizio carriera. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Leggi anche: The Voice Senior, la scoperta sul vincitore Francesco: cosa ha fatto prima della finale
Leggi anche: The Voice Senior 2025, vincitore: chi ha vinto la finale
The Voice Senior 2025 : Francesco De Siena vince uno dei pochi programmi puliti che sono rimasti in tv - La sesta edizione del programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici dimostra che il pubblico ha più bisogno di leggerezza e meno di risse, urla e trash ... vanityfair.it
The Voice Senior 2025, la finale che incorona Francesco De Siena: classifica finale e percentuali di voto - Francesco De Siena del team Nek trionfa a The Voice Senior 2025 dopo una finale ricca di musica, storie ed emozioni. msn.com
The Voice Senior, pagelle: Rocco Hunt in lacrime (8), Antonella Clerici super sexy (7.5), Umberto Tozzi a sorpresa (9) - Dopo settimane di selezioni, blind audition e sfide all'ultima cover la corsa per la vittoria della sesta edizione di The Voice Senior si ... msn.com
Francesco De Siena, con la sua straordinaria interpretazione di “Era già tutto previsto” di Cocciante, conquista la vittoria a The Voice Senior. - facebook.com facebook
«The Voice senior 2025», la vittoria è del salentino Francesco De Siena x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.