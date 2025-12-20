Il vincitore di The Voice Senior è il salentino Francesco De Siena: ripercorrendo la sua carriera si scopre un passato molto interessante. Francesco De Siena, musicista e cantante di Morciano di Leuca, nel basso Salento, è il vincitore dell’ultima edizione di The Voice Senior, un programma che è sicuramente qualcosa di più di un talent show, perché chi vi partecipa magari in passato, per vari motivi, il talento ha già dimostrato di averlo, eccome. Nel caso specifico del vincitore di quest’anno, risulta già interessante la poca differenza di età con il suo coach, Nek, e i percorsi che spesso si sono lambiti a inizio carriera. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - The Voice Senior, la verità sul vincitore: altro che sconosciuto, ecco dove l’avete già visto

Leggi anche: The Voice Senior, la scoperta sul vincitore Francesco: cosa ha fatto prima della finale

Leggi anche: The Voice Senior 2025, vincitore: chi ha vinto la finale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

The Voice Senior 2025 : Francesco De Siena vince uno dei pochi programmi puliti che sono rimasti in tv - La sesta edizione del programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici dimostra che il pubblico ha più bisogno di leggerezza e meno di risse, urla e trash ... vanityfair.it