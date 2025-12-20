The Voice Senior la scoperta sul vincitore Francesco | cosa ha fatto prima della finale

Personaggi Tv. Finale da brividi per la sesta edizione di The Voice Senior: tra luci, applausi infiniti e qualche lacrimuccia strategica, il pubblico di Rai 1 ha incoronato il suo nuovo beniamino. A portarsi a casa il titolo è stato Francesco De Siena, voce calda, storia importante alle spalle e un percorso costruito senza clamori ma con una costanza quasi ostinata. Niente colpi di scena finti, solo tanta musica e un televoto che, alla fine, ha parlato chiaro. Una finale ricca di emozioni per Francesco De Siena.

The Voice Senior 2025 : Francesco De Siena vince uno dei pochi programmi puliti che sono rimasti in tv - La sesta edizione del programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici dimostra che il pubblico ha più bisogno di leggerezza e meno di risse, urla e trash ... vanityfair.it

Chi è Francesco De Siena, vincitore di The Voice Senior 2025: età, carriera e vita privata - La finale di The Voice Senior del 19 dicembre 2025 si è chiusa con un nome che, per chi ama la musica italiana, farà fatica a dimenticare: Francesco De Siena. alphabetcity.it

Maria canta “Donna di Mia Martini | The Voice Senior Italy Semifinale

Francesco De Siena, con la sua straordinaria interpretazione di “Era già tutto previsto” di Cocciante, conquista la vittoria a The Voice Senior. - facebook.com facebook

«The Voice senior 2025», la vittoria è del salentino Francesco De Siena x.com

