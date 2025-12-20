Successo pugliese nella gara canora fra i talenti over 60 della canzone. Francesco De Siena, di Morciano di Leuca, ha vinto l’edizione 2025 di The Voice Senior, rassegna tv in onda su Raiuno, condotta da Antonella Clerici. L'articolo The Voice Senior: ha vinto il salentino Francesco De Siena Musicista di Morciano di Leuca proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

