The Voice Senior | ha vinto il salentino Francesco De Siena Musicista di Morciano di Leuca
Successo pugliese nella gara canora fra i talenti over 60 della canzone. Francesco De Siena, di Morciano di Leuca, ha vinto l’edizione 2025 di The Voice Senior, rassegna tv in onda su Raiuno, condotta da Antonella Clerici. L'articolo The Voice Senior: ha vinto il salentino Francesco De Siena Musicista di Morciano di Leuca proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Leggi anche: Da Morciano di Leuca a “The voice senior”, canta “Avrai” e passa il turno Francesco De Siena
Leggi anche: Chi ha vinto The Voice Senior 2025, trionfa il salentino Francesco De Siena del team Nek
The Voice Senior, riassunto puntata 19 dicembre 2025: il vincitore della finale e cosa è successo; The Voice Senior, Loredana Bertè porta in finale l'aliena torinese Gabriella Vai; Da Morciano alla finale di The Voice Senior: Francesco De Siena trionfa con Lucio Dalla; A The Voice 'l'immensità' di Giovanna Russo, la 'Mina' di Foggia che ha ritrovato la voce dopo la malattia.
Chi ha vinto The Voice Senior 2025: il vincitore è Francesco De Siena del team di Nek - Termina "The Voice Senior 2025", il talent show condotto da Antonella Clerici. superguidatv.it
Chi ha vinto The Voice Senior 2025: Francesco De Siena trionfa in finale - Nella finale della sesta edizione del talent show musicale del venerdì sera di Raiuno condotto da Antonella Clerici, con i ... msn.com
Francesca Visentin, chi è la finalista di The Voice senior 2025/ Per Bertè può vincere: “Ha un mondo dentro” - Francesca Visentin, finalista a the voice senior 2025 scalda i motori per la puntata più importante dell'anno. ilsussidiario.net
Rocco e Cleme si giocano la carta duetto per convincere Francesco? #TheVoiceSenior
È lui il vincitore della nuova edizione di The Voice Senior! Francesco De Siena conquista il titolo, trionfando nel team di Nek con una performance che ha lasciato tutti senza parole. Un percorso emozionante che lo ha portato al successo, dimostrando t - facebook.com facebook
The Voice Senior 2025, i codici televoto dei dodici finalisti x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.