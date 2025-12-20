The Voice Senior 2025 | Francesco De Siena vince uno dei pochi programmi puliti che sono rimasti in tv
La sesta edizione del programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici dimostra che il pubblico ha più bisogno di leggerezza e meno di risse, urla e trash. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Francesco De Siena, con la sua straordinaria interpretazione di “Era già tutto previsto” di Cocciante, conquista la vittoria a The Voice Senior. - facebook.com facebook
