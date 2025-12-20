The Outer Worlds 2 Obsidian lavorerà a due DLC e a miglioramenti continui nel 2026

Obsidian Entertainment ha annunciato che nel 2026 lavorerà su due DLC e implementerà costantemente miglioramenti per The Outer Worlds 2. La compagnia si impegna a offrire contenuti aggiuntivi e aggiornamenti continui per arricchire l’esperienza dei giocatori. Obsidian Entertainment guarda già al futuro di The Outer Worlds 2 e lo fa con piani chiari e ambiziosi.

Obsidian Entertainment guarda già al futuro di The Outer Worlds 2 e lo fa con piani chiari e ambiziosi. Nonostante il gioco sia già disponibile, una parte del team è ancora attivamente impegnata nel supporto post-lancio. Il 2026 sarà un anno chiave, segnato da nuove espansioni narrative e da aggiornamenti costanti. L’obiettivo dichiarato è continuare ad arricchire l’esperienza, ascoltando la community, rappresentando di conseguenza un segnale forte della volontà di rendere il titolo sempre più solido nel tempo. Pure Xbox riporta che le informazioni arrivano da un messaggio di fine anno pubblicato su Xbox Wire, in cui Brandon Adler di Obsidian ha confermato che lo studio sta lavorando a due DLC per The Outer Worlds 2. 🔗 Leggi su Game-experience.it

