Tfr per i neoassunti torna in Manovra anche le aziende di 40 dipendenti lo verseranno | cosa dice la norma

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano nel nuovo emendamento presentato dal governo alla manovra le misure sul Tfr cancellate dopo lo stralcio del pacchetto sulle pensioni. Dal 2032 anche le aziende con 40 dipendenti dovranno versarlo. Si ripristina inoltre, l'adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i neoassunti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

