Tether sotto accusa ecco cosa sta accadendo | la risposta netta dei vertici della società Presunta la frode fiscale
Tether al centro di un’indagine per frode IVA in Svezia tramite Northern Data. I vertici della società, interessati alla Juventus, respingono le accuse. Il colosso delle criptovalute Tether è finito sotto i riflettori del Financial Times a causa di una complessa indagine internazionale per presunta frode fiscale. Al centro dell’inchiesta, coordinata dalla Procura Europea (Eppo) e dalle autorità svedesi, ci sono le attività di Peak Mining, società specializzata nell’estrazione di Bitcoin precedentemente controllata da Northern Data. Secondo gli inquirenti, la società avrebbe beneficiato indebitamente di agevolazioni fiscali in Svezia destinate a progetti di intelligenza artificiale, utilizzando invece circa 10. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Tether sotto accusa in Svezia: indagine per frode fiscale su una miniera di Bitcoin
Leggi anche: Barcellona indagato per frode fiscale: sotto accusa l’acquisto di Malcom
Tether sotto accusa in Svezia: indagine per frode fiscale su una miniera di Bitcoin; Juventus: Tether rilancia con nuova offerta, Cobolli Gigli stronca Elkann; Tether sotto accusa in Svezia | indagine per frode fiscale su una miniera di Bitcoin; Offerta ufficiale per acquistare la Juve: primo colpo da 100 milioni.
Juventus, il video di John Elkann in felpa scatena il finimondo: Jaki sotto accusa - I tifosi bianconeri sono preoccupati della gestione del club: le parole del video di Elkann non convincono e i dubbi attorno la figura di Tether e Ardoino aumentano ... sport.virgilio.it
Juventus, scontro tra Exor e Tether su aumento di capitale e consiglieri/ Battaglia in Cda? Cosa succede - Il rischio di una bagarre nel CdA della Juventus tra Exor e Tether sembrava improbabile fino a qualche settimana fa, eppure non è uno scenario così probabile, visto che sono emerse notizie di prime ... ilsussidiario.net
Tether sotto accusa in Svezia: indagine per frode sull'attività di estrazione di Bitcoin della tedesca Northern Data, società del loro gruppo x.com
Non sono in vendita. " Così John Elkann ha chiuso senza giri di parole la porta all’offerta di Tether per la Juventus, sottolineando che alla base della decisione ci sono valori come famiglia, storia e italianità. Dietro la risposta di Exor, però, c’è anche altro. Nel c - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.