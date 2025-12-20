Tether al centro di un’indagine per frode IVA in Svezia tramite Northern Data. I vertici della società, interessati alla Juventus, respingono le accuse. Il colosso delle criptovalute Tether è finito sotto i riflettori del Financial Times a causa di una complessa indagine internazionale per presunta frode fiscale. Al centro dell’inchiesta, coordinata dalla Procura Europea (Eppo) e dalle autorità svedesi, ci sono le attività di Peak Mining, società specializzata nell’estrazione di Bitcoin precedentemente controllata da Northern Data. Secondo gli inquirenti, la società avrebbe beneficiato indebitamente di agevolazioni fiscali in Svezia destinate a progetti di intelligenza artificiale, utilizzando invece circa 10. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tether sotto accusa, ecco cosa sta accadendo: la risposta netta dei vertici della società. Presunta la frode fiscale

Leggi anche: Tether sotto accusa in Svezia: indagine per frode fiscale su una miniera di Bitcoin

Leggi anche: Barcellona indagato per frode fiscale: sotto accusa l’acquisto di Malcom

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tether sotto accusa in Svezia: indagine per frode fiscale su una miniera di Bitcoin; Juventus: Tether rilancia con nuova offerta, Cobolli Gigli stronca Elkann; Tether sotto accusa in Svezia | indagine per frode fiscale su una miniera di Bitcoin; Offerta ufficiale per acquistare la Juve: primo colpo da 100 milioni.

Juventus, il video di John Elkann in felpa scatena il finimondo: Jaki sotto accusa - I tifosi bianconeri sono preoccupati della gestione del club: le parole del video di Elkann non convincono e i dubbi attorno la figura di Tether e Ardoino aumentano ... sport.virgilio.it