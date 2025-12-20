Due svizzeri ed un italiano sul podio proprio come nella prima discesa di giovedì. Nel terzo appuntamento in Val Gardena (ieri si è tenuto il superG) Franjo Von Allmen e Marco Odermatt si scambiano le posizioni, firmando un’altra doppietta elvetica. Grande festa per l’Italia, complice una prova di squadra davvero eccezionale e soprattutto per il meraviglioso terzo posto di Florian Schieder, al suo terzo podio della carriera in Coppa del Mondo dopo i due ottenuti a Kitzbuehel nel 2023 e 2024. Questa volta è Franjo Von Allmen a prendersi il gradino più alto del podio. L’elvetico ha fatto la differenza nel tratto di puro scorrimento nella parte alta e poi anche nel finale, quando ha fatto registrare il miglior intermedio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Terzo podio di fila per l'Italia in Val Gardena: Florian Schieder battuto solo dagli svizzeri. 3 azzurri nei 10

