Terzo figlio assegno record in Trentino | fino a 48mila euro in dieci anni
Dal 1° gennaio 2026 in Trentino mettere al mondo – o adottare – un terzo figlio significherà poter contare su un aiuto economico stabile e di lungo periodo. La Provincia di Trento ha infatti approvato il nuovo assegno di natalità, una misura che può arrivare fino a 48mila euro complessivi in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
