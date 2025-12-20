’Terry’ se ne va nel sonno la morte di Enrico lascia una scia di dolore | Un fulmine a ciel sereno
Montespertoli, 20 dicembre 2025 – Se n’è andato nel sonno, a soli 66 anni, questa l’ipotesi emersa dalla testimonianza di cui ha dato l’allarme e dai soccorritori che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne la morte. E la comunità di Montespertoli, che lo aveva accolto ormai un decennio fa, piange adesso la scomparsa di Enrico Bramani, da tutti conosciuto con il soprannome di “Terry”. Tipografo in pensione da tempo, originario di Milano e tifoso del Milan, si era trasferito sul territorio montespertolese ormai un decennio fa ed era presto diventato parte integrante e attiva della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
