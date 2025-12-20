’Terry’ se ne va nel sonno la morte di Enrico lascia una scia di dolore | Un fulmine a ciel sereno

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montespertoli, 20 dicembre 2025 – Se n’è andato nel sonno, a soli 66 anni, questa l’ipotesi emersa dalla testimonianza di cui ha dato l’allarme e dai soccorritori che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne la morte. E la comunità di Montespertoli, che lo aveva accolto ormai un decennio fa, piange adesso la scomparsa di Enrico Bramani, da tutti conosciuto con il soprannome di “Terry”. Tipografo in pensione da tempo, originario di Milano e tifoso del Milan, si era trasferito sul territorio montespertolese ormai un decennio fa ed era presto diventato parte integrante e attiva della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

8217terry8217 se ne va nel sonno la morte di enrico lascia una scia di dolore un fulmine a ciel sereno

© Lanazione.it - ’Terry’ se ne va nel sonno, la morte di Enrico lascia una scia di dolore: “Un fulmine a ciel sereno”

Leggi anche: FULMINE A CIEL SERENO: Florentino Perez si è innamorato del fenomeno della Juve | Va a Madrid già a gennaio

Leggi anche: Juventus, l’infortunio di Bremer è un fulmine a ciel sereno: preoccupano i tempi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

8217terry8217 sonno morte enrico’Terry’ se ne va nel sonno, la morte di Enrico lascia una scia di dolore: “Un fulmine a ciel sereno” -  L’amico Fanfani: “Non ce lo aspettavamo, è stato un fulmine a ciel sereno” ... lanazione.it

Enrico Lucherini com’è morto, era lo storico agente di Sophia Loren/ Si è spento nel sonno a 92 anni - E’ morto Enrico Lucherini, uno degli agenti storici dello spettacolo italiano e che ha vantato grandi artisti nella sua scuderia. ilsussidiario.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.