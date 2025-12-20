Terribile incidente ferroviario la scena agghiacciante

Un grave incidente ferroviario si è verificato in una zona nota per la presenza di fauna selvatica. Secondo le prime ricostruzioni, il treno procedeva a velocità ridotta in quel tratto, per motivi di sicurezza legati alla presenza di animali. La scena, ancora sotto shock, mostra le conseguenze di un evento che ha coinvolto diverse persone e ha richiesto l'intervento delle autorità. La vicenda evidenzia l'importanza di misure preventive e della prudenza nelle zone sensibili.

Secondo quanto riferito dalle prime ricostruzioni, il treno stava procedendo a velocità ridotta in quel tratto, proprio perché considerato sensibile per la possibile presenza di animali selvatici. Nonostante ciò, l'improvvisa comparsa del branco sui binari non ha lasciato al macchinista il tempo necessario per arrestare il convoglio in sicurezza. Le autorità ferroviarie hanno reso noto che 5 vagoni sono usciti dai binari in seguito alla violenta collisione. Le immagini provenienti dal luogo dell'incidente sono impressionanti. La scena è stata descritta dai soccorritori come particolarmente difficile da gestire sia dal punto di vista operativo sia da quello emotivo.

