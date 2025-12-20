Terremoto in Italia la scossa sentita in tutta la zona

Una scossa di terremoto ha interessato la zona, avvertita in modo diffuso e immediato. È successo tutto in pochi secondi, in una sera qualunque. Le luci di casa accese, la tv in sottofondo, bambini già in pigiama. La tranquillità di un momento quotidiano è stata interrotta da un evento improvviso, lasciando la comunità a riflettere sulla sicurezza e sulla resilienza del territorio.

È successo tutto in pochi secondi, in una sera qualunque. Le luci di casa accese, la tv in sottofondo, bambini già in pigiama. Poi quel boato sordo, i bicchieri che vibrano sul tavolo, il lampadario che dondola. In tanti, tra Pordenone e dintorni, si sono guardati negli occhi con la stessa domanda: «Ma hai sentito anche tu?». Nel giro di qualche minuto i gruppi WhatsApp di paese hanno iniziato a riempirsi di messaggi, qualcuno è sceso in strada per controllare, altri sono rimasti fermi sulla soglia di casa con il cuore che batteva forte. La terra aveva tremato davvero, e non era la prima volta in quella zona già abituata a convivere con il rischio sismico.

