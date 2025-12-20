Terremoto in Italia la scossa sentita in tutta la zona
Una scossa di terremoto ha interessato il Friuli nella serata di ieri, facendo registrare un evento sismico che, pur avvertito distintamente in diverse aree, non ha provocato conseguenze gravi. Il sisma è stato rilevato alle 21:45 con una magnitudo pari a 3.1 sulla scala Richter e ha avuto come epicentro il territorio di Claut, in provincia di Pordenone, una zona già nota per la sua attività sismica. Secondo quanto emerso dalle rilevazioni strumentali, il terremoto è stato individuato dai sismografi dell’OGS-CRS, il Centro di Ricerche Sismologiche che opera a supporto della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Terremoto in Italia, la scossa sentita in tutta la zona
Leggi anche: Terremoto in Italia, la scossa poco fa: sentita in tutta la zona. Panico
Terremoto di 3.1 in Friuli, epicentro nell'abitato di Claut: «Sentito da Belluno a Udine» - La terra torna a tremare in Friuli con una scossa di terremoto di magnitudo 3. msn.com
Terremoto oggi a Caltanissetta, magnitudo 2.0/ Ultime notizie INGV: Russia, scossa M 6.2 nelle Isole Curili - Le ultime notizie sulle scosse di terremoto oggi 25 agosto 2025 in Italia e nel mondo: dalla Sicilia ai Campi Flegrei fino alle Isole Curili in Russia DALLA SICILIA AI CAMPI FLEGREI: MA NESSUN ... ilsussidiario.net
Terremoto oggi Perugia M 3.8/ Ingv ultime notizie: forte scossa avvertita dall’Umbria alle Marche - 8 registrato dall'Ingv, le ultime notizie e i dati: forte scossa avvertita dall'Umbria alle Marche, fino a Roma FORTE TERREMOTO OGGI A PERUGIA: TUTTI I DATI ... ilsussidiario.net
#1 - La Emergency Room di e-GEOS: dove i satelliti diventano soccorso
Fondazione Lavello, terremoto nel cda Salta Monteleone, Donadoni presidente Alessandra Hofmann (Provincia) mercoledì ha firmato la lettera d’incarico. Veto di Fratelli d’Italia e Forza Italia sul precedente numero uno. Vicepresidente sarà Gianluigi Valsecch - facebook.com facebook
[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3 ore 21:45 IT del 19-12-2025 a Claut (PN) Prof= 9.8 Km #INGV_44824832 x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.