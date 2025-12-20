Una scossa di terremoto ha interessato il Friuli nella serata di ieri, facendo registrare un evento sismico che, pur avvertito distintamente in diverse aree, non ha provocato conseguenze gravi. Il sisma è stato rilevato alle 21:45 con una magnitudo pari a 3.1 sulla scala Richter e ha avuto come epicentro il territorio di Claut, in provincia di Pordenone, una zona già nota per la sua attività sismica. Secondo quanto emerso dalle rilevazioni strumentali, il terremoto è stato individuato dai sismografi dell’OGS-CRS, il Centro di Ricerche Sismologiche che opera a supporto della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, la scossa sentita in tutta la zona

Leggi anche: Terremoto in Italia, la scossa sentita in tutta la zona

Leggi anche: Terremoto in Italia, la scossa poco fa: sentita in tutta la zona. Panico

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Terremoto di 3.1 in Friuli, epicentro nell'abitato di Claut: «Sentito da Belluno a Udine» - La terra torna a tremare in Friuli con una scossa di terremoto di magnitudo 3. msn.com