Terracina 29enne ubriaco alla guida | denunciato

Terracina, 20 dicembre 2025 – Nella decorsa notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina, a conclusione dei necessari accertamenti, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 29 anni, residente in provincia di Latina, già noto alle forze di Polizia, per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool. Nello specifico, i Carabinieri, durante un consueto controllo alla circolazione stradale, hanno fermato l’indagato alla guida di un’autovettura. Durante il controllo, i Carabinieri, in sospettiti del suo stato psicofisico, hanno sottoposto il 29enne ad accertamenti alcolemici, mediante l’etilometro in dotazione, all’esito dei quali l’indagato è risultato avere un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito per legge. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

