Terno d’Isola cambia prospettiva | la lotta allo spaccio parte dai compratori
Terno d’Isola. L’amministrazione comunale di Terno d’Isola ha introdotto un nuovo approccio nella lotta allo spaccio. A partire dallo scorso autunno la polizia locale, coordinata dal comandante Cesare Pagani, ha avviato una singolare iniziativa mirata al contrasto del consumo e della compravendita di sostanze stupefacenti nel territorio comunale: diversamente dalle strategie tradizionali, che si concentrano soprattutto sul monitoraggio degli spacciatori, l’attività si focalizza sui ‘compratori’ con controlli selettivi e azioni investigative autonome. Grazie a questi interventi gli agenti hanno segnalato alla Prefettura quattro acquirenti e hanno proceduto al ritiro immediato di una patente, al sequestro di sostanze stupefacenti compatibili con l’attività di spaccio e, in un caso, di banconote per migliaia di euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Lotta allo spaccio. Un arresto e 3 denunce
Leggi anche: Lotta allo spaccio, 60 arresti tra il litorale e la Capitale
Terno d’Isola cambia prospettiva: la lotta allo spaccio parte dai compratori - Grazie a questi interventi gli agenti hanno segnalato alla Prefettura quattro acquirenti e hanno proceduto al ritiro immediato di una patente, al sequestro di sostanze stupefacenti compatibili con l’a ... bergamonews.it
Un delitto assurdo, quello compiuto da Moussa Sangare, il killer reo confesso di Sharon Verzeni, assassinata a coltellate a Terno d’Isola nella notte tra il 29 ed il 30 luglio 2024, in via Castegnate - facebook.com facebook
Omicidio Sharon, pubblico ministero: “Una vita spezzata per un capriccio”. La requisitoria nel corso del processo a carico di Moussa Sangare, reo confesso che in un secondo momento ha ritrattato il delitto del luglio 2024 a Terno d'Isola nella Bergamasca x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.