Terno d’Isola cambia prospettiva | la lotta allo spaccio parte dai compratori

Terno d’Isola. L’amministrazione comunale di Terno d’Isola ha introdotto un nuovo approccio nella lotta allo spaccio. A partire dallo scorso autunno la polizia locale, coordinata dal comandante Cesare Pagani, ha avviato una singolare iniziativa mirata al contrasto del consumo e della compravendita di sostanze stupefacenti nel territorio comunale: diversamente dalle strategie tradizionali, che si concentrano soprattutto sul monitoraggio degli spacciatori, l’attività si focalizza sui ‘compratori’ con controlli selettivi e azioni investigative autonome. Grazie a questi interventi gli agenti hanno segnalato alla Prefettura quattro acquirenti e hanno proceduto al ritiro immediato di una patente, al sequestro di sostanze stupefacenti compatibili con l’attività di spaccio e, in un caso, di banconote per migliaia di euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

