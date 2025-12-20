Terni Volley Academy vetrina serale per l’ultima dell’anno | Iniziativa per le società sportive di pallavolo
Terni Volley Academy presenta un evento serale dedicato all’ultima giornata dell’anno, pensato come opportunità di confronto e crescita per le società sportive di pallavolo. La squadra, guidata da coach Giombini, affronterà Green Volley Galatone al PalaTerni in un importante match di stagione. Questa iniziativa mira a promuovere il movimento e a rafforzare i legami tra le realtà locali.
Uno scontro diretto salvezza con vetrina serale per il Terni Volley Academy. La formazione di coach Giombini ospiterà Green Volley Galatone al PalaTerni. Una sfida in programma domenica 21 dicembre (ore 20.30) che chiuderà il girone di andata della Serie A3 girone blu. I Dragons condividono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Terni Volley Academy, esordio casalingo da record: social ‘impazziti’ e ‘GoDragons’ trend di Ognissanti
Leggi anche: Terni Volley Academy-Energy Time Campobasso 1-3, per i dragons sconfitta all'esordio casalingo
Terni Volley Academy, vetrina serale per l’ultima dell’anno: “Iniziativa per le società sportive di pallavolo” - I ragazzi di coach Giombini ospitano Green Volley Galatone per cercare di invertire il trend e chiudere il girone di andata con un successo ... today.it
Pallavolo A3M – Terni, Leondino Giombini commenta la brutta sconfitta con Modica: “L’unica partita in cui non ho visto nulla di buono” - Il coach della Terni Volley Academy, Leondino Giombini, è tornato ad analizzare la brutta sconfitta subita dai Dragons (3- ivolleymagazine.it
Volley A3 La Ermgroup San Giustino gioca in casa. Terni riceve Reggio Calabria - TERNI – In campo le due rappresentanti umbre della serie A3 maschile. lanazione.it
?SHOCK SU JAVIER MARTINEZ: ARRIVA UNA SEGNALAZIONE CHE LASCIA SENZA PAROLE
VOLLEY CLT: L’U19 maschile, nell’ultimo match prima della pausa natalizia, vince 3-0 (25-17 / 25-21 / 25-19) contro i pari età di Monteluce. Successo anche per i più piccoli dell’U15 che, con un netto 3-0 (25-3 / 25-18 / 25-15) si impongono sulla Terni Vo - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.