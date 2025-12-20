Terni Volley Academy vetrina serale per l’ultima dell’anno | Iniziativa per le società sportive di pallavolo

20 dic 2025

Terni Volley Academy presenta un evento serale dedicato all’ultima giornata dell’anno, pensato come opportunità di confronto e crescita per le società sportive di pallavolo. La squadra, guidata da coach Giombini, affronterà Green Volley Galatone al PalaTerni in un importante match di stagione. Questa iniziativa mira a promuovere il movimento e a rafforzare i legami tra le realtà locali.

Uno scontro diretto salvezza con vetrina serale per il Terni Volley Academy. La formazione di coach Giombini ospiterà Green Volley Galatone al PalaTerni. Una sfida in programma domenica 21 dicembre (ore 20.30) che chiuderà il girone di andata della Serie A3 girone blu. I Dragons condividono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

