Ternana progetto stadio e ‘nodo’ clinica | quattro ipotesi in campo ed interlocuzioni con la Regione Umbria

Una spaccatura evidente è emersa con fragore nel corso della settimana. Il progetto stadio-clinica della Ternana è entrato a palazzo Spada attraverso le dichiarazioni di Stefano Bandecchi che, di fatto, ha sancito una netta ‘separazione’ dalla proprietà. La famiglia Rizzo ha incaricato il dottor. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Ternana, Stefano Bandecchi: “La regione impugna il progetto Stadio-Clinica. Adesso gli facciamo male”

Leggi anche: Ternana, progetto ‘Stadio-clinica’: sale la pressione sulla Regione. Iniziati i lavori al ‘Ternanello’ FOTO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Progetto stadio-clinica, tutti contro tutti. Bandecchi accusa la Ternana Calcio - Il Centro Coordinamento Clubs ha depositato alla Regione "le richieste di accesso agli atti" ... lanazione.it